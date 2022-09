Meteen vuurwerk! Jumbo-Visma dropt bommetje bij het begin van de slotklim, Remco Evenepoel oogt sterk

Lang hebben ze bij Jumbo-Visma niet gewacht om Remco Evenepoel onder vuur te nemen. Meteen bij de voet van de slotklim gooide Oomen de knuppel in het hoenderhok. Het was als het ware een springplank voor Primoz Roglic die meteen even ging versnellen. Remco Evenepoel was bij de pinken en zette zich meteen in het wiel van zijn Sloveens concurrent.

Evenpoel nam daarna zelf even een kopbeurt om te tonen dat hij in orde was. De aanval van Roglic zorgde er wel voor dat voorin enkel nog de kopmannen overbleven. Het belooft alvast voor de rest van de klim.