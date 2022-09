Belgische roeiduo’s pakken twee keer goud en zorgen voor meest succesvolle EK U23 ooit

De Belgische roeiwereld beleefde in het Watersportcentrum Hazewinkel een unieke hoogdag. Goud op een WK en EK winnen bleek de voorbije seizoenen al geen onoverkomelijke opdracht, maar op hetzelfde EK twee gouden medailles in de wacht slepen dat is tot nu toe wel ongezien. Aaron Andries en Tristan Vandenbussche in de zware en Savin Rodenburg met Mil Blommaert in de lichte dubbeltwee zorgden voor deze unieke dubbelslag. De supporters mochten terecht zingen: “Waar is het feestje, welaan dan, hier in Willebroek!”

Emma Gabriëls (KR Sport Gent) leidde de roeidans in. Zij zorgde zondagochtend met een derde plaats in haar halve finale voor een vierde Belgisch finaleticket. Enkele uren later bleek ze te weinig hersteld om een rol te spelen in die medaillerace en sloot haar EK in de lichte skiff met een eervolle zesde plaats op zestien skiffeuses af. Een hoofdrol vertolken in zo’n medaillerace was dan wel weer weggelegd voor haar mannelijke teamgenoten. Het begon met Savin Rodenburg (KR Sport Gent) en Mil Blommaert (Gentse RS). Beide Gentenaren kwamen na 500m als tweede door na de Polen Byczek-Majewski, vorig seizoen nog 5de op het WKU23. Halfweg snelden ze de Polen voorbij en bleef het oppassen voor de Turken Gok-Cakmak, die op het recente WKU23 vorige maand nog knap vierde finishte. Met een beresterke derde 500m diepten ze hun voorsprong uit tot een volle bootlengte op de Turken. In de slotmeters hielden Savin en Mil knap stand, terwijl de Turken nog het zilver aan de Hongaren Bridge-Szollosi moesten laten. De stunt en een eerste Belgische gouden medaille waren een feit!

Tristan Vandenbussche (l.) en Aaron Andries

Veel tijd om te feesten kregen de Gentse supporters niet want minder dan één uur later was het de beurt aan Aaron Andries (Gentse RS) en zijn Brugse teamgenoot Tristan Vandenbussche (Brugse TR) om hun WK-goud met een EK-medaille te verzilveren. Aaron en Tristan gingen weliswaar niet voor het zilver, wel opnieuw voor goud en dat hebben hun tegenstanders wel geweten. Het Gents-Brugs duo nam van in de eerste meters het heft in handen. De Duitsers Garbers-Strache, vorig jaar goud op het juniores WK, konden in de eerste wedstrijdhelft nog aanklampen, maar werden dan in de tweede wedstrijdhelft op meer dan één bootlengte geroeid. De Moldaviërs Bulat-Corsunov, vicewereldkampioen op het WKU23, lagen voortdurend derde en mochten dan ook terecht de bronzen medaille op zak steken. Nog voor de Moldaviërs de eindmeet overschreden staken Aaron Andries en Tristan Vandenbussche de armen hoog in de lucht. Goud op het WKU23 en nu EK-goud voor de ogen van hun vele supporters, benieuwd tot waar hun avontuur en hun samen gaan met coach Evelien Ameel hen in de toekomst zal leiden.

Twaalf minuten na de gouden race van haar Gentse RS clubgenoot Aaron Andries was het de beurt aan Mazarine Guilbert om zich samen met de Brusselse Eloïse Joris in de open dubbeltwee te mengen in de strijd om de medailles. Dit onuitgegeven Gents-Brussels tweetal zit nog maar amper zes weken samen en toch kwamen Mazarine en Eloïse heel dicht in de buurt van het erepodium. In de laatste 500m gingen ze voluit om tenslotte te finishen op een onverhoopte vierde plaats op drie seconden van de Britse bronzen medaillewinnaars Henry-Obukohwko. Het goud was voor de Grieken Kontou-Natsioula.

Twee Belgen grepen wel naast die fel begeerde A-finale. Caitlin en Calvin Govaert van UN Bruxelles sloten hun EK in de open en lichte skiff respectievelijk met negende en tiende plaatsen af.

Twee keer goud, één vierde en één zesde plaats, lees zeven Belgische beloften in de Europese top: bondscoach Axel Müller en sporttechnisch directeur Pim Raaben kunnen op het meest succesvolle EKU23 ooit terug blikken en stelden vast dat de toekomst van de nationale roeisport er inderdaad veelbelovend uit ziet.

De Belgische resultaten.

A-finales (1ste tot en met 6de plaats):

Mannen U23.

Dubbeltwee:

1. ANDRIES - VANDENBUSSCHE (BEL) 6:19.63

2. Garbers - Strache (Dui) 6:22.74

3. Bulat - Corsunov (Mol) 6:23.74

4. Gare - Devereux (GBr) 6:30.94

5. Domanski - Kulka (Pol) 6:34.26

6. Faitas - Triantafyllou (Gri) 6:38.64

Lichtgewicht mannen U23.

Dubbeltwee: A-finale

1. RODENBURG - BLOMMAERT (BEL) 6:35.33

2. Bridge - Szollosi (Hon) 6:36.29

3. Gok - Cakmak (Tur) 6:36.56

4. Byczek - Majewski (Pol) 6:37.53

5. Volkmuth - Mohr (Dui) 6:40.16

6. Ferreira - Santos (Por) 6:50.00

Vrouwen U23.

Dubbeltwee:

1. Kontou - Natsioula (Gri) 7:01.71

2. Morosanu - Balauca (Roe) 7:04.99

3. Henry - Obukohwo (GBr) 7:07.74

4. GUILBERT - JORIS (BEL) 7:10.83

5. Ahumada - Negrinotti (Zwi) 7:11.07

6. Gnatta - Pedrola (Ita) 7:11.59

Lichtgewicht vrouwen U23.

Skiff:

1. Elis Ozbay (Tur) 7:52.81

2. Evangelia Anastasiadou (Gri) 7:59.68

3. Olivia Bates (GBr) 8:02.65

4. Elena Sali (Ita) 8:10.30

5. Mariana-Laura Dulitru (Roe) 8:13.15

6. EMMA GABRIËL (BEL) 8:27.63

Emma Gabriël (KR Sport Gent) sluit dit EKU23 in de lichte skiff af met een 6de plaats op 16 skiffeuses.

B-finales (7de tot 12de plaats):

Lichtgewicht mannen U23

Skiff:

1. Daniël Dubitsky (Isr) 7:25.55

4. CALVIN GOVAERT (BEL) 7:29.96

Calvin Govaert (UN Bruxelles) sluit dit EKU23 in skiff licht af met een 10de plaats op 11 skiffeurs.

Vrouwen U23.

Skiff:

1. Jana Dremelj (Slo) 8:21.08

3. CAITLIN GOVAERT (BEL) 8:27.06

Caitlin Govaert (UN Bruxelles) sluit dit EKU23 in skiff met een 9de plaats op 11 skiffeuses.