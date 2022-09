UITSLAG GP NEDERLAND 2022. Max Verstappen bezorgt thuisfans opnieuw delirium met vlotte zege in Zandvoort

Max Verstappen heeft zijn tiende zege van het seizoen geboekt. En eentje die kan tellen: hij won voor het tweede opeenvolgende jaar zijn thuisrace in Zandvoort. De Nederlander kwam nooit écht in de problemen, George Russell en Charles Leclerc mochten mee het podium op.

Wat voorafging...

Laat ons er vooral geen doekjes om winden: Max Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel al met één hand beet. De Nederlander staat mijlenver voor in het WK, maar dat betekent niet dat hij al op zijn lauweren zal rusten. Zeker niet dit weekend, want tienduizenden in oranje getooide fans trokken naar Zandvoort om er hun grote held aan het werk te zien. Elk resultaat dat minder was dan vorig jaar - toen Verstappen in Zandvoort won - zou een teleurstelling zijn.

De thuisrijder stelde op zaterdag allesbehalve teleur. Hoewel het circuit van Zandvoort op papier iets beter bij de Ferrari paste, stelde Verstappen met een minimaal verschil de pole position veilig. Het gat met nummer twee Charles Leclerc: 0,021 seconden. Dat beloofde voor de race op zondag.

Hoe verliep de start?

Ondanks dat het circuit van Zandvoort één van de nauwste op de kalender is, werd het een cleane start. Verstappen behield de leiding voor Leclerc, Carlos Sainz Jr., Lewis Hamilton en Sergio Pérez: Sainz en Hamilton raakten elkaar wel heel even aan. Ook in het achterveld gebeurden er in de openingsronde geen gekke dingen: Kevin Magnussen belandde met zijn Haas wel in het zand in de tweede ronde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe kwam de zege tot stand?

Verstappen nam de race meteen in handen: beetje bij beetje reed hij weg van eerste achtervolger Leclerc. Dat gat werd alleen maar groter toen bleek dat de Ferrari’s meer last hadden van bandenslijtage. Sainz kon in de andere Ferrari het tempo van de twee leiders al helemaal niet volgen en moest eerder achteruitkijken naar Hamilton: de Spanjaard zou uiteindelijk naar plek zes terugvallen toen de mecaniciens van Ferrari niet op tijd klaarstonden bij zijn eerste pitstop.

Na de eerste reeks pitstops van de leiders kwam Hamilton op kop voor teammaat George Russell: de twee Mercedes-rijders waren gestart op mediumbanden en konden dus een stuk langer doorgaan, in tegenstelling tot de Red Bulls en Ferrari’s (die op softs vertrokken, red.). Hamilton en Russell behielden die posities even, tot Verstappen Russell bijhaalde en prompt langs de Brit ging. Hamilton en Russell kwamen nadien beiden naar binnen voor hun eerste pitstop.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verstappen leek de zege beet te hebben toen Yuki Tsunoda technische problemen kreeg met zijn AlphaTauri. De Japanner parkeerde zijn auto, vertrok nadien weer richting pitstraat, om vervolgens door te rijden en zijn wagen toch te parkeren. Hoogst bizar, want door dat vreemde moment moest de virtuele safety car uitgeroepen worden. Verstappen profiteerde daarvan om zonder al te groot tijdsverlies nieuwe banden te halen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De race werd vervolgens nog eens op zijn kop gezet toen Valtteri Bottas op de lange rechte lijn stilviel. Deze keer moest de echte safety car de baan op: Hamilton haalde geen nieuwe banden en kwam zo weer op kop, voor Verstappen, Russell en Leclerc - die wél verse zachte banden kregen. Verstappen verspilde geen tijd en nam Hamilton bij de herstart onmiddellijk te grazen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Terwijl Verstappen in de slotfase naar zijn tiende zege van het seizoen kon cruisen - tot groot jolijt van zijn fanatieke aanhang - tuimelde Hamilton op zijn oude banden nog van het podium. Eerst zag hij teamgenoot Russell passeren, nadien volgde ook Leclerc nog. Hamilton moest dus vrede nemen met een vierde plek, maar kon wel Sainz en Pérez nog afhouden. Sainz kreeg wel nog een tijdstraf van vijf seconden omdat hij bij zijn laatste pitstop in het pad van Fernando Alonso werd weggestuurd, waardoor hij nog naar plek acht terugviel - achter Pérez, Alonso en Lando Norris. De laatste punten waren voor Esteban Ocon en Lance Stroll.

Wie onderscheidde zich?

We doen ons best om in deze rubriek niet te veel te kopiëren, maar we moeten hier uiteraard alweer Max Verstappen neerzetten. De Nederlander kreeg door de (virtuele) safety cars de zege in Zandvoort niet bepaald cadeau, maar tegelijkertijd leek niemand écht een antwoord in huis te hebben tegen het ultieme tempo van de Nederlander. Zijn tiende zege van dit jaar zal omwille van het thuispubliek misschien wel degene zijn die hij het langst zal onthouden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de twee Mercedes’ kwamen uitstekend voor de dag, maar uiteindelijk eindigde enkel George Russell op het podium: vanaf de zesde startplaats is dat een sterke prestatie. Zijn derde plaats werd in de slotfase nog een tweede toen hij verse banden kreeg tijdens de laatste safety car, toen de rijders allemaal verplicht door de pits moesten rijden. De voor hem rijdende Hamilton kreeg daarentegen geen vers rubber van Mercedes, iets waar de zevenvoudig wereldkampioen overigens woest op reageerde. Mercedes mag dus blij zijn met de tweede plek, maar heeft ook een brandje te blussen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vroeg in de race leek Lando Norris op weg om - niet voor het eerst dit jaar - best of the rest te worden, maar uiteindelijk ging die titel naar oude vos Fernando Alonso. Een verrassing, want de 41-jarige Spanjaard vertrok pas vanaf de dertiende plek. Dankzij een goede strategie en een paar prima manoeuvres werkte hij zich uiteindelijk op naar plek zes. Zijn team Alpine doet zo overigens weer een zaakje in het WK voor constructeurs, want het loopt weer verder weg van McLaren.

Wie had zijn dagje niet?

De Nederlandse fans in de tribunes juichten toen Lewis Hamilton uiteindelijk nog naast het podium viel in de slotfase. Geen verrassing: na zijn intense rivaliteit met Verstappen vorig jaar is Hamilton niet bepaald populair bij onze noorderburen. Hamilton reed zondag wel een zeer sterke race en had altijd tweede moeten worden. Uiteindelijk werd het plek vier nadat hij tijdens de late safety car-fase geen nieuwe banden kreeg, in tegenstelling tot vrijwel iedereen achter hem - waaronder teammakker George Russell. Op zijn oude rubber was de zevenvoudig wereldkampioen kansloos. Zijn woeste teamradio sprak boekdelen.

Ferrari is intussen een vaste waarde geworden in dit deeltje van onze F1-verslaggeving, en ook deze week is het weer raak. Charles Leclerc werd weliswaar derde, maar het team maakte een potje van de race van Carlos Sainz. Zijn eerste pitstop duurde tien seconden langer dan normaal omdat de mecaniciens nog niet klaar waren, later in de race werd Sainz bij een andere pitstop losgelaten in het pad van Fernando Alonso. Sainz - die overigens zelf een bleke race kende - kreeg daar nog vijf seconden straf voor en viel zo terug naar plaats acht aan de finish.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daniel Ricciardo beleeft momenteel niet de gelukkigste periode in zijn carrière. Zijn zitje bij McLaren is hij kwijtgeraakt voor volgend seizoen, en eerder deze week raakte bekend dat zijn team begin juli al een contract had afgesloten met landgenoot Oscar Piastri om zijn plaats in te nemen. Pijnlijk. En zo kan je zijn race ook samenvatten: Ricciardo vertrok achteraan, was de hele race nergens en eindigde voorlaatste - enkel voor vaste rode lantaarn Nicholas Latifi. Teammaat Lando Norris werd intussen zevende.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De Grote Prijs van Nederland was zeker niet de spannendste race van het jaar. Dat werd ook niet verwacht omdat inhalen hier behoorlijk moeilijk is, maar door de virtuele safety car en safety car in de tweede helft van de race - en de wisselende strategieën die daarbij horen - werd het toch nog een beetje uitkijken of Verstappen wel zijn slag thuis zou halen. En er was zeker wel wat te beleven op de baan qua gevechten.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Max Verstappen andermaal een uitstekende zaak doet in het wereldkampioenschap. Hij heeft nu 109 punten voorsprong op zowel Leclerc als Pérez: zelfs als hij de volgende vier races uitvalt, zal hij dus nog altijd leider zijn. Die tweede wereldtitel komt steeds dichterbij. Volgende week kan hij de volgende stap zetten in Monza, waar de Grote Prijs van Italië op het programma staat.

Uitslag GP Nederland:

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) George Russell (Mercedes)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Lewis Hamilton (Mercedes)

5) Sergio Pérez (Red Bull)

6) Fernando Alonso (Alpine)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

9) Esteban Ocon (Alpine)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Pierre Gasly (AlphaTauri)

12) Alex Albon (Williams)

13) Mick Schumacher (Haas)

14) Sebastian Vettel (Aston Martin)

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17) Daniel Ricciardo (McLaren)

18) Nicholas Latifi (Williams)

Niet gefinisht:

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Tussenstand WK rijders:

1) Max Verstappen (Red Bull) - 310 punten

2) Charles Leclerc (Ferrari) - 201 ptn

3) Sergio Pérez (Red Bull) - 201 ptn

4) George Russell (Mercedes) - 188 ptn

5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) - 175 ptn

6) Lewis Hamilton (Mercedes) - 158 ptn

7) Lando Norris (McLaren) - 82 ptn

8) Esteban Ocon (Alpine) - 66 ptn

9) Fernando Alonso (Alpine) - 59 ptn

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 46 ptn

11) Kevin Magnussen (Haas) - 22 ptn

12) Sebastian Vettel (Aston Martin) - 20 ptn

13) Daniel Ricciardo (McLaren) - 19 ptn

14) Pierre Gasly (AlphaTauri) - 18 ptn

15) Mick Schumacher (Haas) - 12 ptn

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 11 ptn

17) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 5 ptn

18) Lance Stroll (Aston Martin) - 5 ptn

19) Alex Albon (Williams) - 4 ptn

20) Nicholas Latifi (Williams) - 0 ptn

21) Nico Hülkenberg (Aston Martin) - 0 ptn

Tussenstand WK constructeurs:

1) Red Bull Racing - 511 punten

2) Ferrari - 376 ptn

3) Mercedes - 346 ptn

4) Alpine - 125 ptn

5) McLaren - 101 ptn

6) Alfa Romeo - 51 ptn

7) Haas - 34 ptn

8) AlphaTauri - 29 ptn

9) Aston Martin - 25 ptn

10) Williams - 4 ptn