Terug van weggeweest: Lisa

We pikken maandag de draad weer op bij het spetterende huwelijk van Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems). De afloop is minder prettig: hun huwelijksnacht wordt abrupt afgebroken door een telefoontje met slecht nieuws. Gert (Bert Verbeke) heeft ondertussen op het huwelijksfeest een aanvaring met Katja (Anouck Luyten), en dat blijft voor die laatste niet zonder gevolgen. We komen ook te weten of Reinhout (Ben Van Ostade) de vader van Jonas is. Een impulsieve opmerking van Reinhout doet het in ieder geval wel vermoeden en Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) wil er het fijne van weten.

‘Lisa’, VTM, 18.25 uur