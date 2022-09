Eerstejaars SHD zetten schooljaar in met onthaaltweedaagse

Na de ontvangst in de sporthal werden de leerlingen begeleid naar hun klas door de twee titularissen. Zij bleven de eerste schooldagen bij hun klas voor allerlei activiteiten. Wat stond er op het programma? Kennismakingsactiviteiten, een rondleiding door de school, uitleg over het reilen en zeilen op school, een taalscreening, een initiatie in smartschool en een uitstap naar het blotevoetenpad. Het was een geslaagde tweedaagse! De gespannen gezichten van donderdagochtend maakten al snel plaats voor meer ontspannen blikken.