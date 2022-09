Eerste schooldag in BS de Eik

Al van op de straat kon iedereen zien dat het team van BS De Eik klaar was om er weer in te vliegen. Het oudercomité zorgde voor een kleurrijke inkom met ballonnen en het team zorgde voor boa’s voor elk kind.

Ook de eerkhoorntjes Knabbel en Babbel waren van de partij. Eerst hielpen zij de kleuters het nieuwe schooljaar ‘inspringen’. Daarna gingen ze langs in de klassen van de lagere school. Knabbel en Babbel zijn ondertussen een vaste waarde en heel wat leerlingen kijken ernaar uit om hen terug te zien.

De leden van het oudercomité zorgden niet alleen voor heel wat plezier, ze trakteerden ook alle leerlingen van de school op een ijsje! Ook iets waar jaarlijks naar uitgekeken wordt. Naar goede gewoonte start het schooljaar in de Eik met een vriendschapsweek. In die week kunnen de leerlingen elkaar (her)ontdekken en worden er lessen ingezet die zorgen voor een goede sfeer en een fijne samenwerking. Zo kunnen de leerlingen gelukkig zijn in het samen leren.

De kinderen van het lager onderwijs startten de eerste schooldag met een gezamenlijke activiteit in de sporthal. Daar vertelde en toonde meester Jo dat iedereen van onze school een ster is, want iedereen heeft verschillende talenten. De kinderen kregen een button met een ster, zodat ze dit zeker niet zouden vergeten tijdens het schooljaar. Daarna gingen de kinderen hun nieuwe klas en leerkracht ontdekken. De dag werd afgesloten met een welkomstfeestje per klas met een hapje en een drankje. De leerlingen gingen na deze spetterende startdag moe maar erg tevreden naar huis.