Onze tv-tips: geldzorgen, sterke satire en een stevige publieksfilm

Het Grote Gelddebat

VTM, ma, 22.05u

Het zijn voor iedereen financieel zeer uitdagende tijden. Geld en koopkracht staan danig onder druk. September is bovendien voor veel mensen de drukste maand van het jaar. Omdat de energieprijzen elke dag records breken en onze winkelkar elke keer duurder wordt, praten Stef Wauters en Birgit Herteleer in dit debat over het probleem met politici, experten en gewone Vlamingen.

De Avondshow met Arjen Lubach

NPO1, ma, 22.10u

Nadat hij jarenlang furore maakte op zondagavond, ging de Nederlandse presentator Arjen Lubach de uitdaging aan om een dagelijks satirische magazine te maken, doorspekt met een vleugje talkshow zoals we dat kennen van onder anderen Jimmy Kimmel en Conan O’Brien in de Verenigde Staten. Met succes, Nederland keek vorige lente massaal. Vanavond start het tweede seizoen.

The Equalizer

VTM 3, ma, 20.35u

Robert McCall is een ex-commando die zijn eigen dood in scène gezet heeft om een teruggetrokken bestaan te leven in Boston. Dat rustige bestaan komt tot een einde als hij opkomt voor een jong meisje dat onder dwang werkt voor een groot prostitutienetwerk en daarmee de Russische maffia achter zich aan krijgt. Filmhit van enkele jaren geleden met een glansrol voor Denzel Washington. (tove)