Ook Larry the Cat blijkt kandidaat-opvolger voor Boris Johnson

Larry the Cat, de kat die al meer dan tien jaar in de ambtswoning van de Britse premier woont, blijkt ook kandidaat-opvolger te zijn voor Boris Johnson. Dat staat alleszins op billboards en folders die enkele dagen geleden opdoken in Londen, melden Britse media.

Larry is wereldberoemd op Twitter, met ruim 650.000 volgers. Het account spreekt zich regelmatig uit over de politieke situatie in het VK, het leven van Larry als ‘Chief Mouser to the Cabinet Office’ en nu ook over de campagne ‘Larry for Leader’. Zaterdag postte Larry een foto van een billboard in Londen, met de hashtags #Larry4Leader en “YesWeCat” en de boodschap “Dromen kunnen uitkomen...”.

Volgens persbureau Press Association zit reclamebureau Don’t Panic achter de ‘verkiezingscampagne’. De groep verspreidde ook folders en maakte een verkiezingswebsite (larry4leader.com), waarop ook het verkiezinsprogramma (of ‘meow-festo’) staat met tien punten. Zo belooft Larry onder meer “maaltijden voor elk kind, nat voedsel voor elke kitten”, “geen feestjes meer in Downing Street zonder Larry” en “de decriminalisering en regulering van de kattenkruidmarkt”.

Naast de kattengerelateerde campagnebeloftes, geeft Larry ook een duidelijke politieke boodschap mee: hij wil “de natie tonen dat ons huidig politiek systeem niet eerlijk of democratisch is en dat het feit dat het lot van ons land beslist wordt door 160.000 mensen niet alleen verouderd, maar ook schadelijk is”. Op bepaalde billboards staat Larry, met een strikje in de kleuren van de Britse vlag, afgebeeld naast de officiële kandidaten Liz Truss en Rishi Sunak, met de vraag “Als je de keuze had, op wie zou je dan stemmen?”.

Maandag wordt bekendgemaakt wie de opvolger van Boris Johnson wordt als voorzitter van de Conservatieve Partij, en dus ook als Britse premier. Larry zal het niet worden, maar volgens peilingen zou Liz Truss met een voorsprong winnen van Rishi Sunak.