Zoon (16) van overleden Taylor Hawkins brengt emotioneel eerbetoon aan zijn vader tijdens concert Foo Fighters

Zaterdagavond vond in Londen het Taylor Hawkins Tribute Concert plaats. Daarbij brachten onder meer de Foo Fighters een eerbetoon aan hun overleden drummer. Ook Shane, de zestienjarige zoon van Hawkins, kwam spelen op de drums om een gepassioneerde versie te brengen van ‘My Hero’.

De show van de Foo Fighters kende wel meer emotionele momenten. Zo barstte zanger Dave Grohl in tranen uit bij de start van ‘Times Like These’. Ook hits als ‘The Pretender’, ‘Everlong’ en ‘Learn To Fly’ passeerden de revue, waarbij telkens een andere gastdrummer mocht opdraven.

Niet enkel de Foo Fighters stond op het podium. Ook wereldsterren als Liam Gallagher, Brian Johnson, Brian May en Paul McCartney traden op tijdens het event. Taylor Hawkins overleed eind maart op 50-jarige leeftijd in een hotel in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

