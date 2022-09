Bart De Wever schetst doembeeld van België: “Dit land is failliet. We zijn het nieuwe Griekenland”

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever is het tijd voor “bittere waarheden”. In de Zevende Dag zei hij dat ons land failliet is en we het nieuwe Griekenland uit 2010 zijn geworden.

In De Zevende Dag werd Bart De Wever gevraagd naar de mogelijke oplossingen om de Vlamingen uit deze crisis te loodsen. “Iedereen kan iets doen maar ook dat is schuldopbouw”, zei hij verwijzend naar een extra steun door banken en andere instanties. “En dan is het tijd voor bittere waarheden. Dit land is failliet”, klinkt het.

“Kijk eens naar onze schuld, overheidsuitgaven en tekort. Het is erger dan in Zuid-Europa. Dat heeft te maken met beleid. Deze regering heeft er niets aan gedaan. Ik heb twee jaar geleden al gezegd dat we bij de volgende economische schok het nieuwe Griekenland van 2010 zullen zijn.” Toen zat Griekenland in een zeer zware economische crisis ten gevolge van de kredietcrisis of bankencrisis die in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte.

Volgens De Wever zijn er veel dingen die premier De Croo kan zeggen, maar veel zou hij niet kunnen doen omdat er geen buffers zijn. “Vooral in de komende begrotingsbespreking zal gekeken moeten worden wat men precies kan doen. Want we hebben veel energie-intensieve bedrijven in Vlaanderen. Ze zijn heel kwetsbaar. In de Antwerpse haven liggen al bepaalde fabrieken in de petrochemische haven stil.”