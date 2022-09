En dan moet de nieuwe piste nog gelegd worden: dit was sportief de allerbeste editie ooit van de Memorial Van Damme

De 46ste Memorial Van Damme vrijdagavond was sportief de meest hoogstaande editie ooit. Dat maken de statistieken duidelijk. Met 87.339 punten behaalt de Memorial 2022 zijn hoogste meetingscore ooit, 535 punten meer dan de vorige beste waarde (uit 2018).

De beste 72 prestaties (tijden, hoogtes, afstanden,...) op meetings krijgen punten, naar analogie met de meerkamp. Met dat puntentotaal kunnen edities makkelijk met elkaar vergeleken worden. De Allianz memorial Van Damme 2022 scoorde dankzij het hoogstaande deelnemersveld zowel in de breedte als wat topprestaties betreft erg goed. Maar liefst 37 prestaties van vrijdagavond staan nu in de top 20 aller tijden van de Memorial over de disciplines heen.

Er waren 3 beste wereldjaarprestaties (5.000m mannen, speerwerpen en hoogspringen vrouwen) en er werden dit jaar 3 meetingrecords verbeterd (kogelstoten mannen, 100m horden en speerwerpen vrouwen) en 1 geëvenaard (hoogspringen vrouwen). Er werd 1 continentaal record gevestigd (5000m Grant Fisher) en 11 nationale records, waaronder 2 Belgische records (Cynthia Bolingo op de 400m en Julien Watrin op de 400m horden). Tijdens de uurloop liep Sabastian Sawe een beste chrono ooit over 15.000m (er wordt op die afstand officieel niet gesproken over een wereldrecord maar wel de snelste tijd ooit) en de snelste 10 mijl ooit op de piste. De prestaties op de uurloop worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de meetingscore.

De volgende editie, met een nieuwe piste, vindt plaats op 8 september 2023.