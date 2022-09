CD&V-voorzitter Mahdi pleit voor volledige indexering van groeipakket

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi pleit voor een volledige indexering van het groeipakket. Hij sluit zich zondagmiddag in het VTM Nieuws aan bij een gelijkaardig pleidooi van partijgenoot Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Armoedebestrijding, in De Zondag.

Om het hoofd te bieden aan de hoge energieprijzen moeten volgens Mahdi een aantal stappen gezet worden, de belangrijkste op Europees niveau zoals het plafonneren van de energieprijzen en het loskoppelen van de elektriciteits- en gasprijs. Maar op Vlaams niveau kan er ook iets gedaan worden aan het groeipakket, het vroegere kindergeld. Het Vlaams regeerakkoord voorzag in besparingen door het beperken van de indexering van het groeipakket tot één procent. “Maar we moeten kijken naar de realiteit van de dag en heel wat mensen hebben moeite om hun facturen te betalen”, stelt Mahdi, die een volledige indexering op de tafel van de Vlaamse regering wil leggen. In De Zondag pleitte minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle er ook al voor om het groeipakken samen met de indexering te laten stijgen.

De indexering van de huur beperken, is voor Mahdi dan weer geen goed idee. “Het loon wordt geïndexeerd, dus waarom de huur niet?”, vroeg hij zich zondagmiddag af. Wel pleit hij voor een vereenvoudiging van de huurpremies en het verlagen van de lasten op arbeid, een dossier van partijgenoot en federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Daarnaast is hij voorstander van een uitbreiding van het sociaal tarief tot de lage middenklasse, die vandaag uit de boot valt.