500 lopers ontdekken sfeervol Wijer tijdens Urban Run

Niet alleen in grote steden organiseren ze een Urban Run. Ook in Nieuwerkerken, de op twee na kleinste gemeente van Limburg, zijn ze al toe aan de vijfde editie. Deelgemeente Wijer was dit jaar de uitvalsbasis. De organisatie had een route van 5 kilometer uitgestippeld, met enkele opmerkelijke passages. Zo liepen de deelnemers onder meer dwars door basisschool de Wijzer, café De Zwarte Stijlen en het atelier en de toonzaal van Keukens Schreurs. Ook de Chirolokalen en het binnenplein van Kasteelhoeve De Kerckhem lagen op de route. Onderweg zorgden feeërieke lichtinstallaties en live muziek voor een bijzondere sfeer. En met een springkasteel, een carnavalswagen en nepsneeuw doken er ook enkele verrassende hindernissen op. Aan de finish wachtte een gezellig terras op de speelplaats van de school.

“De Urban Run zit er weer op en het was alweer een heel geslaagde editie”, zegt organisator Hilaire Secretin. “We kregen heel veel positieve reacties van de bijna 500 lopers en wandelaars. Maar dit succes was alleen mogelijk door alle hulp die we krijgen. Van de Chiro en de school, maar ook van de bedrijven en particulieren die mee hun schouders onder deze Urban Run gezet hebben. Oprechte dank aan al wie meegeholpen heeft. En nu beginnen we met de voorbereidingen voor de Urban Run 2023, dan trekken we naar Kozen.”