Leerlingen Campus X Plus starten schooljaar met nieuwe laptops

1 september is steeds een speciale dag voor leerlingen, maar voor de leerlingen van Campus X Plus in Lommel wat het dit keer extra speciaal. Zij ontvingen uit handen van de algemeen directeur van de GO! Scholengroep Xpert een laptop die ze op school en thuis kunnen gebruiken.

Dit schooljaar investeert GO! Scholengroep Xpert in de digitalisering van het onderwijs met de start van het project ‘Laptop op school en thuis’. "Door de integratie van ICT in het onderwijs ontwikkelt de leerling digitale vaardigheden die nuttig zijn zowel in de studiecarrière als in de professionele wereld", klinkt het. "Door een laptop te voorzien voor elke leerling, garanderen we gelijke onderwijskansen voor iedereen."

Op 2 september kregen de leerlingen in de voormiddag begeleiding bij het ontdekken van hun toestel: er werd klassikaal een stappenplan uitgevoerd en daarna werden de leerlingen uitgenodigd om een leerpad te doorlopen om zo enkele basisvaardigheden te verwerven ( een mail versturen, een mappenstructuur maken,…) en het I-learn platform te ontdekken.

De dag werd afgesloten met een ludieke teambuilding. Per klas speelden de leerlingen onder begeleiding van hun klastitularis een versie van het De Mol-spel dat toegespitst was op samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap. "Niet toevallig de vijf pijlers van X plus", klinkt het op de school. "Per groep was er een ‘mol’ die de opdrachten subtiel probeerde te saboteren. De leerlingen en klastitularis leerden elkaar (beter) kennen. Er werd samen nagedacht over de rebussen en overlegd, een klasvlag ontworpen met slogan en logo en een zo hoog mogelijk kaartenhuisje gebouwd. Er werd gemold en gelachen. Een mooie start van het nieuwe schooljaar."