Paalonline schenkt 1.600 euro aan Akabe Tervant en Open Hart Paal

Bij het inhuldigen van de nieuwe brug over het Albertkanaal en het brugmonument stak Paalonline de handen uit de mouwen. Een deel van de opbrengst schonken ze zopas aan twee goede doelen. Zo kregen Akabe Scouts Tervant en Open Hart Paal allebei een cheque van 800 euro overhandigd.

Tijdens de inhuldiging van de nieuwe brug werd er drank geschonken in herbruikbare bekers die de aanwezigen moesten aankopen aan 1 euro. Na gebruik kon men dan 1 euro terugkrijgen of deze schenken aan het goede doel. Dat resulteerde in een opbrengst van 270 euro.

Ook werd tijdens de voorbereiding van het project werd door Paalonline aan Edgard Vandebosch gevraagd om foto’s van de oude en nieuwe brug in te zamelen. Twintig fotografen stuurden meer dan 250 foto’s. Daaruit werden foto’s geselecteerd die Edgard verwerkt heeft in twee collages: 'Het geheugen van Tervant' met 80 oude en nieuwe foto’s en een collage met de sequentiële activiteiten van het ontmantelen van de oude brug en het bouwen van de nieuwe brug. Deze twee collages werden tijdens het inhuldigingsweekend verkocht, net als nog een selectie van zo'n 20 foto's. Dat resulteerde in een opbrengst van 790 euro.

De totale opbrengst werd aangevuld door Paalonnline zodat de verenigingen Akabe Tervant en Open Hart elk cheque ontvingen van 800 euro. Op 1 september waren Akabe scouts en Open Hart uitgenodigd voor de overhandiging van de cheques. Alex Vanroosbroeck, voorzitter van de historische werkgroep Paalonline, gaf eerst nog een kort woordje uitleg. Beide verenigingen waren zeer blij met het ontvangen bedrag.