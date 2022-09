Niet langer de komische sidekick, maar een vrouw van vlees en bloed: Maaike Cafmeyer stelt orde op zaken als ‘Chantal’ in ‘Eigen Kweek’

Maaike Cafmeyer keert terug als Chantal, de bijdehante agente uit ‘Eigen kweek’. “Het deed deugd om mijn speelveld weer te kunnen opeisen. Om aan iedereen te kunnen tonen: dit is wie ik ben, dit is wat ik doe.” — © © VRT - NyklyN

Niet langer de komische sidekick, maar een vrouw van vlees en bloed. Maaike Cafmeyer (49) maakt zondagavond haar rentree als ‘Chantal’, de bijdehante agente die je leerde kennen in ‘Eigen kweek’. Verwacht je aan een misdaadserie met een flinke scheut West-Vlaamse humor, die nu al een speciaal plekje heeft in het hart van de actrice. “De opnames waren een cadeau, want ik ging net door de moeilijkste periode in mijn leven.”