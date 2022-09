Birger Verstraete, gisteren aanwezig in de tribune, verkiest uitleenbeurt aan KV Mechelen

Birger Verstraete (28) was gisteren een opvallende aanwezige tijdens KV Mechelen-Seraing (2-3). De centrale middenvelder, die nog twee jaar onder contract ligt op de Bosuil, mag weg bij Antwerp en staat al een tijdje in de belangstelling van verschillende clubs. Ook Malinwa wil de Oostendenaar huren en een deel van zijn loon overpakken.

Verstraete lijkt nu effectief de voorkeur te geven aan een uitleenbeurt aan KV Mechelen, dat een pitbull in het hart van de ploeg goed kan gebruiken. Een verhuur aan de Kakkers zou betekenen dat Verstraete met zijn gezin – hij werd in januari vader van een tweeling – in het Antwerpse kan blijven wonen. Afwachten of Antwerp vrede neemt met het aanbod van KV. Onder meer Westerlo ligt op de loer als er geen deal wordt gevonden.