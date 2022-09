Jens Dendoncker en Lauren Versnick uit elkaar

Na een relatie van vier jaar gaan comedian Jens Dendoncker (32) en model Lauren Versnick (28) uit elkaar. Dat laten ze weten op sociale media. “Liefde komt in vele gedaantes. Elkaar durven loslaten om te kunnen groeien is daar deel van”, klinkt het in een gezamenlijke reactie.

“Na vier mooie, en bij momenten ook intense jaren, hebben we besloten om elk onze eigen weg te gaan. Liefde komt in vele gedaantes. Elkaar durven loslaten om te kunnen groeien, is daar deel van. Dat doen we in vriendschap en met respect voor elkaar”, klinkt het.

“Op alle vlakken blijven we dan ook elkaars trouwste supporters en grootste fans.”Het voormalige koppel wenst verder niet te reageren. “Graag zouden we deze moeilijke beslissing in alle rust verwerken en zullen dan ook niet bereikbaar zijn voor verdere commentaar.”