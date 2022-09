Premier De Croo: “Staan voor 5 à 10 moeilijke winters, maar kunnen ook sprong van 20 jaar maken”

“We staan voor vijf à tien moeilijke winters, maar we kunnen ook een sprong van 20 jaar vooruit maken door ons los te maken van fossiele brandstoffen, ondanks alle moeilijkheden.” Dat verklaarde premier Alexander De Croo zondag in De Zevende Dag (Eén). Hij waarschuwde ook om de huidige crisis niet te beperken tot de discussie over het openhouden van twee extra kerncentrales.