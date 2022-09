Remco Evenepoel verschijnt na offday weer vol vertrouwen aan de start: “Gisteren was ik moe, de benen voelen vandaag frisser aan”

Een dag na zijn dip op de Sierra de La Pendera verklaart Remco Evenepoel zijn mindere dag. “Gisteren was ik moe en had ik last van stijve benen.” Vandaag staat er met een etappe met aankomst in de Sierra Nevada mogelijk nog een zwaardere etappe op het menu. Maar ook daarvoor laat Evenepoel zich niet afschrikken. “We moeten blijven vechten.”

“Ik moet vandaag gewoon uitgaan van eigen kracht en geen tijd verliezen”, verscheen Evenepoel weer vol moed aan de start. Het zwaartepunt van de etappe ligt in het slot, met de beklimming van de Alto Hoya de la Mora, de enige col van buiten categorie in deze Vuelta. “Het zou wel eens kunnen dat Jumbo-Visma al aanvalt op de klim daarvoor. Die is heel steil, dan gaat het naar beneden en dan is het weer heel steil, waarna het uitvlakt.”

Van die slotklim zijn inderdaad vooral de eerste vier kilometer loodzwaar. “Daar zal het vooral eraan hangen zijn en zelf niets ondernemen”, aldus de Schepdalenaar. “Geen onnodige energie verspillen dus en geduldig zijn op het tweede deel van de slotklim. De benen voelen alleszins frisser aan dan gisteren, toen was ik moe en had ik last van stijve benen.”

Evenepoel had ook oog voor de positieve kant van het verhaal. “Het goede nieuws is vandaag dat ik nog steeds een voorsprong heb van 1’50”. Het zal sowieso warm zijn en iedereen heeft gisteren afgezien. We zullen zien wat het wordt. We moeten blijven vechten en in onszelf geloven.”