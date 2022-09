Gevaarlijke voortvluchtige die enkelband doorknipte en vlak voor veroordeling tot 9 jaar verdween, opgepakt in Merksem

Het FAST-team van de federale politie heeft woensdag A. El Haouari gearresteerd in Merksem. De 37-jarige man was sinds mei 2022 voortvluchtig. Hij werd op 31 mei veroordeeld tot negen jaar cel voor feiten van diefstal met verzwarende omstandigheden maar enkele minuten voordien knipte hij zijn enkelband door en vluchtte weg. In 2007 werd de man al eens veroordeeld tot levenslang voor een roofmoord in Antwerpen.