Brandweer moet 45-tal passagiers evacueren na dodelijk ongeval met trein

De trein, die in de richting van het Torhoutse station reed, kwam een 250-tal meter voorbij de plaats van de aanrijding tot stilstand, ter hoogte van het industrieterrein De Ringaert in Torhout.

“Op de trein zat een 45-tal passagiers”, zegt luitenant Jürgen Delchambre van de Torhoutse brandweer. “Omdat tussen het industrieterrein en de spoorweg een vier meter brede beek stroomt, moesten we een noodbrug bouwen om de passagiers te evacueren. In afwachting van de bus bleven de passagiers op de trein zitten. Die beschikte over airco en Infrabel voorzag de passagiers ook van het nodige drinkwater.”

© aft

Een dik uur na het ongeval was de trein ontruimd. De bus bracht de passagiers naar het station van Torhout. De trein staat nog altijd stil en het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval is nog lopende.

Er werd voorlopig nog geen parketdeskundige aangesteld. Of het om een wanhoopsdaad dan wel een ongeval ging is dus nog niet duidelijk.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan ook terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.(Arne Franck)