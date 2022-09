Jan Vertonghen start op de bank, maar maakt vroeg in tweede helft onder luid gejuich debuut voor Anderlecht: “Ik geloof in het project”

Op zijn 35ste heeft Jan Vertonghen zijn debuut in de Jupiler Pro League gemaakt. In de thuiswedstrijd tegen Leuven wierp Felice Mazzu hem niet meteen voor de leeuwen, maar liet hij Vertonghen bij een 0-1-achterstand in minuut 56 wel invallen. Wie wel startte was ex-Roma-middenvelder Amadou Diawara, een andere nieuwkomer die deze week pas arriveerde.

Je kon de basisopstelling van Felice Mazzu voor de confrontatie tegen OH Leuven gerust opvallend noemen. Zonder Jan Vertonghen dus, maar mét verloren zoon Anour Aït El Hadj en die andere topaankoop, Amadou Diawara op het middenveld.

Ook opvallend: geen Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad of Mathieu Stroeykens in de selectie. Ze ontbreken allemaal door buikgriep. Julian Duranville, Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo vervangen hen in de selectie.

In de tweede helft maakte SuperJan dan eindelijk zijn debuut in het Lotto Park. Onder luid applaus kwam hij Hannes Delcroix aflossen. Mazzu posteerde de Rode Duivel zo links achterin. Wordt dat de positie van waaruit hij dit seizoen de defensie zal moeten leiden?

Vertonghen: “Ik ben geen verlosser”

Na de match blikte Jan Vertonghen nog even terug op zijn keuze voor Anderlecht, en de impact op zijn gezin. “Ik voel me een grote egoïst op dit moment, dat is heel erg moeilijk. Mensen zeggen rap dat je wel genoeg verdient, maat emotioneel was dat een moeilijke keuze. Er komt veel bij kijken.”

Over naar de match dan. Vertonghen viel na de rust in en maakte een prima indruk. Al kon er niet gewonnen worden tegen OHL. “Ik heb vertrouwen in het project. Het voelt in ieder geval goed om weer te voetballen. Ik besef dat we met de ploeg nog een weg hebben af te leggen. Ik ben geen verlosser, maar ik wil de ploeg ondersteunen en ervaring bijbrengen. Ze moeten van mij geen wonderen verwachten, maar ik zal mijn best doen om samen met Anderlecht stappen te zetten.”

“Dat ik me direct liet gelden? Er kwam ruimte aan mijn kant om de man-meer-situatie uit te buiten. Dat was ook makkelijker in de tweede helft omdat het moest, voor rust was er meer twijfel. Ik kwam een paar keer goed door. Ik zal op mijn eigen manier de jongens proberen bij te staan, ik laat me nooit te veel gelden maar ik sta klaar voor hen.”

