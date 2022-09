The Weeknd verliest zijn stem tijdens concert en moet show abrupt beëindigen: “Ik ben er kapot van”

The Weeknd heeft zaterdagavond zijn show in Los Angeles abrupt beëindigd. Tijdens de eerste paar nummers van de show voelde de wereldster dat hij zijn stem het begaf. “Ik kan jullie niet het concert geven dat ik jullie wil geven”, verduidelijkte hij aan zijn fans, waarna hij zich verontschuldigde en van het podium stapte.

Er heerste veel ongeloof in het volgepakte SoFi Stadium, waarna ook boegeroep volgde op de mededeling van de zanger. “Ik weet niet wat er daarnet is gebeurd toen ik schreeuwde, maar ik ben zonet mijn stem verloren”, vertelde The Weeknd aan het publiek. Ik ben er kapot van, ik wil de show niet stopzetten. We gaan ervoor zorgen dat iedereen zijn geld terugkrijgt, en ik ga heel binnenkort een nieuwe show brengen voor jullie.”

Wat de oorzaak is van het probleem aan zijn stem, is momenteel niet geweten. The Weeknd trekt de komende maanden met zijn ‘After Hours Til Dawn’-tournee nog de hele wereld rond. Belgische data zijn voorlopig niet bekendgemaakt.

(kmlo)