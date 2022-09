Bondscoach Valéry Demory selecteert al 11 Belgian Cats voor WK, nog twee kandidaten voor laatste plaatsje

Nog voor de Belgian Cats hun laatste oefenwedstrijd afwerken (vandaag om 16u00 tegen Frankrijk in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk, red.) maakt bondscoach Valéry Demory een eerste deel van de selectie bekend voor het WK in Australië. Elf speelsters zijn al gekend, de twaalfde plek wordt nog ingevuld.