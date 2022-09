Vrijwilligers dienstencentrum De Klitsberg zetten nieuw jaar in met barbecue

Nu de zomer voorbij is, kunnen de 47 vrijwilligers weer volop aan de slag. In de zomer bleven ze ook zorgen voor vervoer, de bedeling van het eten en het openhouden van de cafetaria, maar er werden geen grotere activiteiten georganiseerd.

Burgemeester Thomas Vints en schepen van welzijn An-Sofie Vanoverstijns waren ook op de uitnodiging ingegaan en maakten een gemoedelijke babbel met de vrijwilligers om hen zo een hart onder de riem te steken. “Naar het dienstencentrum komen is telkens wat thuiskomen”, zei schepen An-Sofie Vanoverstijns in haar openingswoord. “Altijd een lach bij je aankomst en de verzorging door de vrijwilligers is kostbaar. Een zeer gemeende dankjewel aan de vrijwilligers, want zij zijn het kloppend hart van het centrum.”

De vrijwilligers genoten met volle teugen van de barbecue en de gezellige babbels. Vanaf maandag gaan ook de buurtrestaurants weer van start, te beginnen in Beverlo.