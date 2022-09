De Bron officieel geopend tijdens openklasdag

Door de groei van de school had Buitengewoon Basisonderwijs De Brug een bijkomende vestigingsplaats nodig. Die werd gevonden in Beringen-Mijn, waar ze hun derde vestiging 'De Bron' openden.

Buitengewoon Basisonderwijs De Brug zat met een 'groeiprobleem': door de groei van hun school tot meer dan 350 kinderen was er een extra vestigingsplaats nodig. Uitbreiding in de hoofdschool in de Maasheide in Beringen was onhaalbaar wegens te weinig plaats. Toen basisschool De Mozaïek en De Horizon zouden samengaan en verhuizen naar Be-Mine, kwam er een lichtpuntje. Zo kwam de school op de Beverlosesteenweg in Beringen-Mijn namelijk vrij. Zo werd er een nieuwe plaats gevonden voor de derde vestiging van De Brug, die de naam 'De Bron' kreeg.

De nieuwe vestiging is al in gebruik sinds 19 april 2022, maar door de drukte was er geen ruimte voor de officiële opening. Dat werd dan uiteindelijk de openklasdag op 30 augustus. Om 19 uur verwelkomde algemeen directeur Christophe Dirckx alle aanwezigen om dan samen met pedagogisch directeur Ruth Nelis, voorzitter van bestuur Jos Bouchet en schepen van Welzijn Ann- Sofie Vanoverstijns een overzicht te geven. Na de speeches konden de aanwezigen het resultaat in kleine groepjes gaan bekijken. Van bij de inkom viel de speelse muur met kindertekeningen op, net als ruime, lichte en rustgevende klassen. De snoezelruimte nodigde uit om zelf even te proberen. Naast eigen speeltuintjes is er ook een ruime speelplaats met speeltuigen en een sportveld. De ouders waren alvast tevreden met wat ze zagen.