Jumelagecomité Maasmechelen vertoeft elf dagen in Slovenië

Na de maand juni reisde het jumelagecomité-Maasmechelen in augustus voor de tweede keer dit jaar naar Skofja Loka, het Sloveense stadje waarmee de gemeente Maasmechelen verbroederd is.

28 medereizigers verbleven van 18 tot 29 augustus in Slovenië om weer heel wat te bezoeken en te beleven: de hoofdstad Ljubljana, Škofja Loka met het ijsfestival, Krajnska Gora en de schansen op Planica, de bergmeren Bled en Bohinj met daar boven Vogel, de hoogvlakte van Velika Planina in Kamnik, een tweedaagse naar de wijnboer in Jeruzalem, de Vinarumtoren op het vierlandenpunt in Lendava, vispicknick op de boot tussen Izola en Piran, Oberkrainmuziek met het ansambel Dor ma Cajt, een zangavond met citer Tomaž Plahutnik en tot slot een afscheidsavond met Strmina.

Interesse voor volgend jaar? Contact via info@jumelage-maasmechelen.be