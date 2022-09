Landelijke Gilde 's Herenelderen viert 100ste verjaardag

Er werd gestart met een eucharistieviering voor de leden en overleden leden, voorgegaan door EH Deken Rik Palmans. Na de misviering vond in de Sint-Stefanuskerk een academische zitting plaats met sprekers Peter Bruggen, Dirk Colaers en Marc Hoogmartens. De festiviteiten werden verdergezet met een receptie buiten aan de kerk. Bij deze werd de straat verkeersvrij gehouden. Om 19 uur startte een heuse barbecue voor alle leden en dorpsgenoten. Er werd ook voor een muzikale omlijsting gezorgd door Gino Loix. In de latere uurtjes werd er zelfs een dansje geplaceerd. Het was een fijne avond.