Leerlingen Daltonschool vliegen het nieuwe schooljaar in

Op 1 september vlogen de Daltonners er weer in. En dat mag je best letterlijk nemen, want de meesters en juffen onthaalden de kinderen in piloten- of stewardessenoutfit. "We hadden onze eigen gate van Dalton Airlines gemaakt om de kinderen op een leuke manier te verwelkomen."

Alle kinderen arriveerden aan de schoolpoort met hun boardingpass. Die werd gescand om te zien via welke gate de leerlingen naar binnen mochten gaan. Vervolgens passeerden ze de douane en werden de boekentassen even gecheckt en gewogen om er zeker van te zijn dat iedereen klaar was om te starten. "We zagen veel blije gezichten, maar voor sommige kinderen was het ook een beetje spannend", klinkt het op de school. "Om de spanning weg te nemen en iedereen rustig te laten wennen, maakten we ’s morgens tijd voor onze eerste Daltonkring. De sfeer zat meteen goed en iedereen was goed wakker na de vrolijke deuntjes die door de boxen klonken."

"Na een gezamenlijk onthaalmoment ging iedereen naar de klas en namen we de tijd om over onze vakantie te vertellen, nieuwe klasgenootjes te leren kennen, aan onze nieuwe juf of meester te wennen en weer stilaan in het schoolse leven te rollen. Onder het motto ‘goed begonnen is half gewonnen’, zijn wij er van overtuigd dat we weer een leuk en leerrijk schooljaar tegemoet gaan in onze Daltonschool."