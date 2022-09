Spectrumcollege Campus Paal start schooljaar met escape room en zoektocht

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Zowel voor de leerlingen van het eerste als het tweede jaar van het Spectrumcollege Campus Paal waren er leuke startactiviteiten voorzien.

An Jans

An Jans

De leerlingen van het eerste jaar maakten in de voormiddag kennis met elkaar, de leerkrachten en de school door middel van een escape room-spel. Ze sloten de voormiddag af met een startviering in de kerk. De tweedejaars gingen in de namiddag onder een stralende zon samen met hun klas en klastitularis op pad. Ze deden een zoektocht en hadden een rustpauze met drankje aan de Paalse plas.