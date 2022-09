Basisschool Sint-Martinus bouwt aan een mooie toekomst

Samen bouwen aan een mooie toekomst, met dat jaarthema ging basisschool Sint-Martinus in Herk-de-Stad de eerste dag al goed van start.

"Onze leerkrachten stonden in bouwvakkersoutfit met open armen klaar om onze leerlingen opnieuw welkom te heten", klinkt het op de school. "Ze dansten eerst samen om al in een goede stemming te komen om nadien met hun nieuwe juf of meester naar de klas te gaan. Elke klas kreeg een baksteen mee en mocht een boodschap bedenken waar zij met hun klas dit jaar aan willen bouwen. Op het eind van de dag werden deze boodschappen voorgelezen en de bakstenen werden als muurtje op de speelplaats gebouwd. Een super eerste schooldag van een alvast super schooljaar."