Beringen

Kriebelende buikjes, maar vooral veel kleur en stralende gezichten op de eerste schooldag in de Stedelijke Basisschool in Koersel. Elk kind kreeg een zonnestraal bij aankomst en samen met de nieuwe juf en de klasgenootjes maakten ze er een stralende zon van. “Want stralen willen we in onze school, een heel schooljaar lang”, klinkt het.