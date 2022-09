Beringen

Voor de allerkleinsten is de eerste schooldag extra spannend. En dat gaat soms al eens gepaard met een traantje. Maar gelukkig zijn ouders of juffen er om de kleinsten snel te troosten. In het wijkschool Klavertje in Koersel, ook wel gekend als het schooltje van Steenoven, was het niet anders. Maar na een uurtje waren er al geen traantjes meer te bespeuren en was ieder op zijn of haar manier beestig leuk aan het spelen