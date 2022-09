Leerlingen De Hoeksteen nemen beestige start

Een leuk weerzien voor velen, want wat hadden ze elkaar gemist al die weken. De ene kwam binnen als een fiere pauw, de ander was eerder een bang wezeltje. Van één ding zijn ze dit jaar zeker in Korspel: het wordt ‘een beestig schooljaar’. En daar gaan zowel leerkrachten, leerlingen als ouders voor zorgen. Ze vlogen bijgevolg de eerste dag al als bijtjes naar de eerste lessen, draafden als paarden naar de speelplaats of smulden als schattige stokstaartjes aan hun boterhammen ‘s middags. De start is gemaakt.