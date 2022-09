Kinderen ontdekken hun school tijdens openklasdag De Bron

Buitengewoon Basisonderwijs De Brug heeft sinds eind april een derde vestiging in Beringen-Mijn (de vroegere Mozaïekschool). Tegelijkertijd heeft men elke vestiging een naam gegeven. Het blijft De Brug, maar de hoofdschool in de Maasheidestraat Beringen is nu De Stroom, De Opaal langs de Beverlosesteenweg in Paal is Het Meer en deze in de Ulfortstraat Beringen-Mijn is dan De Bron.

De kinderen waren gelukkig toen ze hun juf terugzagen of kennismaakten met de nieuwe juf of meester. Ook de ouders waren blij met de openklasdag, zo konden ze met hun specifieke vragen terecht bij de kleuterleidster of leerkracht basisonderwijs. De kinderen konden intussen wat spelen. In de turnzaal waren twee algemene informatiemomenten voorzien over de werking van de school en het busvervoer. Ook de logopedisten en kinesisten waren altijd aanwezig voor een gesprek.