Benny Buvens wint Guido Baertstroffee bij schuttersvereniging St-Anna Mellaer

Naar jaarlijkse traditie is er weer gestreden om de Guido Baertstroffee. Dit ging door op de schietstanden van schuttersvereniging St-Anna Mellaer. Benny Buvens ging voor de tweede keer op rij naar huis met de troffee.

De schieting om de Guido Baertstroffee kwam vijf jaar geleden tot stand door een samenwerking tussen Mellaer en Goeslaer. Ook dit jaar was de spanning te snijden tussen alle actieve schutters. Het was Benny Buvens die zijn zenuwen net als vorig jaar het best kon bedwingen en zich opnieuw tot de beste schutter van beide gilden mocht kronen. Nadien werd de dag gezellig afgesloten met de nodige hapjes en drank(jes).