Duitse regering vindt akkoord over nieuwe maatregelen tegen energieprijzen

In Duitsland hebben de drie regeringspartijen een akkoord gevonden over een nieuw pakket maatregelen om consumenten het hoofd te helpen bieden aan de hoge energieprijzen. Dat is zondagochtend uit goede bron vernomen. Bondskanselier Olaf Scholz stelt de inhoud van het pakket om 11 uur voor op een persconferentie.

Net als in andere Europese landen lopen ook in Duitsland de prijzen van gas en elektriciteit hoog op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De regering van sociaaldemocraten, groenen en liberalen heeft nu een akkoord gevonden over een derde set steunmaatregelen.

Kanselier Scholz had eerder deze week gezegd dat gewerkt werd aan een “steunpakket dat zo goed als mogelijk op maat gemaakt is, zo efficiënt mogelijk en zo doelgericht mogelijk”. Zaken die op tafel lagen waren onder meer financiële steun voor gepensioneerden en studenten, belastingverminderingen en het vinden van een opvolger voor het erg populaire vervoerbewijs van 9 euro per maand voor alle openbaar vervoer.