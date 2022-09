Bizar: Beerschot-speler scoort na overduidelijk buitenspel in Challenger Pro League, maar lijnrechter geeft geen krimp

Opvallend moment in de Challenger Pro League zaterdagmiddag. Beerschot won met 1-2 van Club NXT na twee doelpunten van Thibo Baeten. Maar na afloop ging het vooral over de tweede treffer van de jonge Belg, die zeker een meter buitenspel stond bij de doorsteekpass van Sebaoui. De lijnrechter, die nochtans goed gepositioneerd stond, merkte de buitenspelpositie van Baeten verrassend niet op.

Het tweede doelpunt van Beerschot ging zo gewoon door. Op een tussenkomst van de VAR moesten de Brugse beloften niet rekenen, want die is er simpelweg niet in de Challenger Pro League, het vroegere 1B.