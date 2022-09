Herman Van Rompuy en Rik Van Cauwelaert fileren de huidige crises: “We hebben Rusland in een economische wurggreep”

Voor hun nieuwste boek sloten Herman Van Rompuy (74) en Rik Van Cauwelaert (72) zich vier dagen op in de abdij van Affligem om in hun geheugen te duiken. Voor onze zusterkrant het Nieuwsblad trekken ze uit die kroniek de wortels van de oorlog in Oekraïne en de nieuwe energiecrisis. “De Duitsers wilden de vrede bewaren via de economie. De politieke agenda van Rusland hebben ze daarmee totaal onderschat.”