Drie jaar geleden overleefde hij crash op Spa-Francorchamps waarbij collega omkwam, nu staat Juan Manuel Correa terug op het podium

De Grote Prijs van Nederland heeft zaterdag voor een wondermooi moment gezorgd. Tijdens de sprintrace in het Formule 3-kampioenschap eindigde Juan Manuel Correa op de tweede plaats. Een prestatie waar we ons petje voor afnemen, want het is zijn eerste podiumplaats in de racerij sinds hij bijna dag op dag drie jaar geleden vreselijke verwondingen opliep bij een crash tijdens een Formule 2-race in in Spa-Francorchamps. Correa overleefde het ongeval, zijn collega Anthoine Hubert niet.

Op zaterdag 31 augustus 2019, eerder deze week dus drie jaar geleden, stond de voltallige motorsportwereld even stil. Tijdens het weekend van de Grote Prijs van België liet immers een rijder het leven op Spa-Francorchamps tijdens de eerste Formule 2-race. Juan Manuel Correa kon bij het uitkomen van de razendsnelle Raidillon-bocht de reeds gecrashte auto van zijn collega Anthoine Hubert niet ontwijken. Correa ramde hem aan hoge snelheid, waarbij Huberts wagen in twee stukken brak.

De 22-jarige Hubert - toen een meervoudig racewinnaar in zijn F2-debuutseizoen - kwam bij het vreselijke ongeval om het leven. Correa overleefde het, al hing zijn leven wel even aan een zijden draadje en belandde hij in een kunstmatige coma. Het jonge talent liep ernstige verwondingen op aan zijn benen, longen en wervelkolom. De verwondingen aan zijn rechterbeen waren zo ernstig dat het bijna geamputeerd moest worden. (Lees verder onder de foto)

Correa bezocht tijdens zijn revalidatie de GP van België in 2020: hier is hij te zien op de plek waar het zware ongeval gebeurde. — © REUTERS

Vorig jaar verbaasde de in Ecuador geboren Amerikaan al door na een zware revalidatie van anderhalf jaar zijn comeback in de racerij aan te kondigen. Dat deed hij op hoog niveau, want Correa tekende bij het team van ART om in de Formule 3 uit te komen. “De Formule 1 is nog steeds mijn droom. Dit is de eerste stap van mijn comeback”, vertelde hij toen. Een zesde plek zou zijn beste resultaat zijn: hij eindigde het seizoen 2021 als 21ste in het kampioenschap.

Eerbetoon aan Hubert

Ook dit jaar komt Correa uit voor ART in het Formule 3-kampioenschap. Hij maakt nu een beter seizoen door, en tijdens de sprintrace op Zandvoort zaterdag volgde eindelijk de beloning: een eerste podiumplaats. Correa reed in de beginfase van de race enkele rondes aan de leiding, maar eindigde de race uiteindelijk als tweede achter de Braziliaan Caio Collet. En dat bijna dag op dag drie jaar na het ongeval dat zijn leven veranderde.

“We weten allemaal voor wie dit is”, schreef de intussen 23-jarige Correa op Twitter. Bij een van de bijhorende foto’s is te zien hoe hij wijst naar een logo op zijn helm dat de overleden Hubert herdenkt. Of hoe de veel te vroeg overleden Fransman nog altijd niet vergeten is in het wereldje.