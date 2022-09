Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn na vierde dag op WK zeilen dertiende in 49erFX

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan zaterdag na afloop van de vierde dag op het WK zeilen in het Canadese Nova Scotia op de 13e plaats in de 49erFX.

De Belgen tellen na twaalf regatta’s een nettototaal van 169 punten. Het slechtste resultaat wordt geschrapt. Zaterdag werden Maenhaut en Geurts twee keer 16e en een keer 13e. De leidersplaats is in handen van de Nederlandse regerende wereldkampioenen Odile van Aanholt en Annette Duetz.

In de 49er eindigden Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers op de 10e plaats in de eerste regatta van de Gold Fleet met de beste 25 teams. Met 110 punten tellen Lefèbvre en Pelsmaekers, 20e in de stand, 66 punten meer dan de Nederlandse leiders Bart Lambriex en Floris van de Werken.

De wereldkampioenschappen in Halifax duren nog tot en met maandag.