Zelensky: “Rusland wil Europese energiemarkt beslissende klap toebrengen”

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski wil Rusland de Europese energiemarkt komende winter een “beslissende klap” toebrengen. Dat zei hij zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. Zelensky roept Europa op dringend meer eensgezindheid aan de dag te leggen.

“Rusland probeert vandaag de druk op Europa op het vlak van energie nog meer op te voeren. Zo is de doorvoer van gas door de Nord Stream-leiding helemaal stopgezet”, zei Zelensky. Volgens de president wil Rusland “het normale leven van elke Europeaan verwoesten - in alle landen van het continent”.

Op die manier zou Rusland de Europese landen willen intimideren en verzwakken. Moskou vecht een energieoorlog tegen Europa uit en wil komende winter een “beslissende klap” uitdelen, aldus Zelensky. De enige manier om daar volgens hem tegen in te gaan, is meer Europese eenheid tonen.

Concreet zouden de Europese landen hun tegenmaatregelen beter moeten coördineren en elkaar meer helpen. Daarenboven moet de druk op Rusland opgevoerd worden om de inkomsten uit de verkoop van olie en gas verder te drukken.

Met zijn beschuldigingen aan het adres van Rusland pikt Zelensky in op het afsluiten van de Nord Stream 1-pijpleiding. Volgens het door de Russische overheid gecontroleerde energiebedrijf Gazprom is die ingreep noodzakelijk als gevolg van een lek, maar daar wordt in Europa maar weinig geloof aan gehecht.

Volgende week vrijdag komen de Europese ministers van Energie in spoedzitting bijeen om zich over de energiecrisis te buigen. Intussen is het ook wachten op voorstellen van de Commissie om de torenhoge prijzen te proberen drukken.