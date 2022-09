Barcelona duwt Sevilla nog wat dieper in de put, Robert Lewandowski scoort al vijfde doelpunt in drie wedstrijden

Na het gelijkspel op de openingsspeeldag lijkt Barcelona dan toch helemaal vertrokken. De Catalanen boekten zaterdagavond al hun derde zege op rij in La Liga: op het veld van Sevilla ging het met 0-3 winnen. Robert Lewandowski scoorde opnieuw: het is al zijn vijfde doelpunt in drie wedstrijden.