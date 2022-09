OVERZICHT BENE-League. Limburgse clubs openen seizoen met zege

De drie Limburgse clubs zijn goed aan het seizoen begonnen. Bocholt pakte belangrijke punten in Volendam, Pelt boekte op het veld van titelverdediger Lions een gelijkspel en Hubo Handbal was verschillende maatjes te groot voor Tachos.

Bocholt opende zaterdagnamiddag het nieuwe seizoen in de BENE-League met de wedstrijd in Volendam. De Limburgers leken op een gemakkelijke zege af te stevenen. De 1-6 na tien minuten sprak boekdelen. Maar ook de Nederlanders vonden stilaan hun draai en beperkten de schade aan de rust tot 11-13. En Volendam ging in de tweede helft op zijn elan verder. Met nog negen minuten op de klok waren bij 22-21 de rollen plots omgekeerd. Maar de eindspurt van Bocholt was er één die gezien mocht worden. De jarige Thomas Driesen nam met de 25-27 alle twijfels weg. De aansluitingstreffer van Volendam in de slotseconden deed niets meer ter zake. Bocholt won met 26-27. Een uitstekend debuut dus voor nieuwe coach Luc Boiten.

Pelt wint op bezoek bij titelverdediger

Sporting Pelt mocht meteen op bezoek bij titelverdediger Lions. Een zeer evenwichtige eerste helft werd afgesloten met 20-21-cijfers. In de tweede periode sloeg Pelt een kloofje van drie doelpunten, maar gaf die bonus in de slotfase nog uit handen.

Hubo Handbal liet in zijn eerste officiële wedstrijd geen twijfel over winst en verlies bestaan. Nieuwkomer Tachos klampte tegen de Limburgse fusieploeg aan tot 4-4, maar viel na tien minuten compleet door de mand. Hubo Handbal leidde aan de rust met 20-8. Eenzelfde scenario in de tweede helft. Het overwicht van de fusieclub vertaalde zich in een 43-20-zege.

Hurry Up leidde aan de rust tegen Belgisch kampioen Visé met 10-11. En dat met Hurry Up moet rekening gehouden worden, werd na de rust onderstreept. De Nederlanders verdubbelden meteen de voorsprong en kwamen op geen enkel moment in de problemen (23-25). Aalsmeer tenslotte was baas in het Nederlands onderonsje tegen Bevo (34-31).

