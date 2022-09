Beestenboel in Zandvoort: vogels blijken extra obstakel voor Formule 1-rijders en hun collega’s, al verschillende aanrijdingen

De Formule 1, Formule 2 en Formule 3 zijn dit weekend te gast in Zandvoort voor de Grote Prijs van Nederland. Zaterdagmiddag moest de kwalificatiesessie in de Formule 1 even stilgelegd worden toen een rookbom op het circuit gegooid werd, maar de piloten kregen op het mooie traject langs het Noordzeestrand ook al af te rekenen met een ander obstakel. Een levend obstakel zelfs: verschillende vogels zorgden al voor opschudding.

Vogels zijn al het hele weekend een gespreksonderwerp in Zandvoort, want verschillende rijders merkten al op dat er regelmatig duiven vlak langs of op het circuit zitten. Alex Albon (Williams) maakte er tijdens de kwalificatie op zaterdag al een opmerking over, eerder had ook zijn vriend en Mercedes-piloot George Russell dat gedaan. En inderdaad: ook tijdens de kwalificaties konden duiven gespot worden langs het circuit. Een baancommissaris probeerde de dieren zelfs te verjagen toen de sessie even stillag. (Lees verder onder de tweets)

Erger was het tijdens de Formule 2-sprintrace later op de dag. De dieren kwamen meermaals in beeld toen ze vlak naast het circuit rondtrippelden, en het kwam zelfs tot twee aanrijdingen. Eerst was er de jonge Brit Olli Caldwell, een jeugdproduct van Alpine, die op volle snelheid een meeuw raakte.

Voor de 19-jarige Théo Pourchaire, de nummer twee in het kampioenschap, was het zelfs nog wat gruwelijker. De jonge Fransman, die overigens een desastreuze race kende, raakte onderweg een duif. Het karkas van het dier bleef vervolgens aan de camera boven Pourchaires cockpit hangen.

(Opgelet: onderstaande beelden kunnen schokkend zijn)

