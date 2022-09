Hoe zit het met het Oekraïens offensief in Cherson?

Enkele dagen na het nieuws dat Oekraïne door belangrijke Russische linies zou zijn gebroken in Cherson, blijft het opmerkelijk stil rond de huidige situatie in het zuiden van het land. Wat weten we al over het tegenoffensief?

Eind augustus kwam het nieuws dat een groots Oekraïens tegenoffensief was begonnen in het zuiden van het land, vooral rond de stad Cherson. Kiev sprak van grote doorbraken. “We hebben een bres geslagen in de frontlinie rond Cherson”, klonk het bij het Oekraïense leger. In een nachtelijke videotoespraak deed president Volodomir Zelenski er nog een scherpe schep bovenop, een waarschuwing aan de Russische troepen: “Als ze willen overleven, is het tijd voor de Russische soldaten om te vluchten. Ga naar huis.”

Rusland reageerde, geheel volgens verwachting, op het nieuws door het tegen te spreken. Het Russisch ministerie van Defensie noemde de zet van de Oekraïners “een enorme mislukking”. Langs beide kanten werd ook met cijfers gegooid over succesvolle aanvallen en vernielde voertuigen, maar de aantallen kunnen eigenlijk niet onafhankelijk bevestigd worden. Maar hoe zit het dan nu? Is het tegenoffensief nog bezig?

Volgens Kiev wordt nog steeds zwaar gevochten in de regio, maar het is tegelijkertijd karig met informatie. Videobeelden zijn sinds de start van de invasie nog nooit zo schaars geweest als nu, waardoor militaire posities niet langer te achterhalen zijn door kaartenmakers. Er komt ook geen nieuws meer rechtstreeks vanuit de frontlinie. Op sociale media wordt wel gespeculeerd.

Zo is er volgens de voormalige Oekraïens-Amerikaanse autocoureur Igor Sushko, tevens hoofd van de denktank Wind of Change Research Group, wel degelijk nieuws te melden. Op Twitter schrijft hij dat de Oekraïense strijdkrachten een update hebben gegeven over het aantal Russische militaire slachtoffers in de regio Cherson: 1.950 soldaten zouden gesneuveld zijn. Nog in de cijfers van Sushko: 89 tanks en 132 gepantserde voertuigen , ️74 artilleriesystemen en 80 andere voertuigen werden vernield.

Sushko deelt ook beelden bij de cijfers, daarop is te zien hoe voertuigen geraakt worden. Deze beelden zijn ook niet onafhankelijk geverifieerd.