Dichter bij dartsglorie kom je niet: acht perfecte pijlen gooien, maar op een haar na nummer negen missen

Op de Hungarian Darts Trophy, een manche van de European Tour, zorgde José De Sousa zaterdag ei zo na voor een stunt. De Portugese nummer zes van de wereld gooide in zijn partij tegen de iconische Raymond van Barneveld bijna een negendarter. De Sousa deed acht pijlen lang alles perfect, maar gooide dan een millimeter te hoog voor dubbel twaalf. Zonde want het was alweer drie jaar geleden dat er op de European Tour nog een negendarter gegooid werd.