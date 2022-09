Leider Molde tankt vertrouwen voor duel met AA Gent na makkelijke zege bij nummer twee Bodo/Glimt

Molde, de leider in de Noorse Eliteserien, heeft zaterdagavond vertrouwen getankt voor de nakende confrontatie met AA Gent op de eerste speeldag van de Conference League. Op bezoek bij nummer twee Bodo/Glimt haalde het uit met 1-4 op de 21e speeldag.

Het venijn zat in de start in de eerste helft. Markus Andre Kaasa (38.) effende het pad, Isak Helstad Amundsen (45.+2) sloeg terug voor de gastheer. Toch dook Molde dankzij Emil Breivik (45.+3) de kleedkamers in met een voorsprong.

In de tweede helft diepten Kaasa (68.) en Ola Brynhildsen (84.) uit tot een onoverbrugbare kloof.

Molde, dat aankomende donderdag de Buffalo’s verwelkomt, prijkt bovenin het klassement van de Noorse hoogste voetbalafdeling met 51 punten. Bodo/Glimt staat ondertussen 10 stuks in het krijt.