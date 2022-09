Valérie Barthelemy valt net naast podium tijdens wereldbeker triatlon, Arnaud Mengal is beste Belg bij mannen

Valérie Barthelemy is zaterdag in het Spaanse Valencia op de vierde plaats geëindigd in de vijfde manche van de wereldbeker triatlon. De zege ging naar de Duitse Lisa Tertsch. Jolien Vermeylen werd 45e.

Na de 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen haalde Tertsch (55:17) het in de sprint voor de Mexicaanse Anahi Alvarez Corral (55:19) en de Française Léonie Périault (55:24).

Valérie Barthelemy, die als 25e uit het water kwam, wist aan te pikken bij een grote kopgroep in het fietsen. In de 5 km lopen hield Barthelemy zich op in een groep van vier achtervolgsters, achter het leiderstrio. Ze sprintte uiteindelijk naar de vierde stek, op 23 seconden van de winnares.

Mengal achtste bij mannen

Arnaud Mengal is in Valencia op de achtste plaats geëindigd in de vijfde manche van de wereldbeker triatlon. Het is zijn beste resultaat ooit op het circuit. Noah Servais werd 16e, Thomas Guilmot 30e en Erwin Vanderplancke 39e.

De Braziliaan Manoel Messias triomfeerde in 50:14 na de 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen. Hij had een voorsprong van vier seconden op de Spanjaard Mario Mola, de drievoudige wereldkampioen op de korte afstand. De Amerikaan Matthew McElroy vervolledigde het podium (50:25).

Mengal kwam als 23e uit het water, om vervolgens het fietsgedeelte te beëindigen in de buik van het peloton. Daarna rukte hij in het lopen nog op naar de achtste stek. Voor Valencia was zijn beste resultaat op het tweede mondiale niveau, achter de World Series, een 15e plaats in Arzachena, eind mei in Italië.